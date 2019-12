12 mois, 12 histoires marquantes dans nos régions en 2019

Coincée six jours dans sa voiture; Une pièce d’avion sur son toit ; Des chasseurs au milieu d’un match de foot,...découvrez les 12 histoires marquantes de 2019 dans nos régions.

Les histoires marquantes de l’Avenir, vous connaissez ? Cela fait de nombreuses années, que la rédaction vous dévoile chaque semaine les infos insolites, ou étonnantes de nos régions. Des initiatives locales interpellantes, des portraits de héros ordinaire ou des mésaventures qui dépotent de notre quotidien.

En cette fin d’année, à l’heure où les rétrospectives 2019 vont décliner leur lot de mauvaises nouvelles, nous vous proposons de revenir sur les images marquantes de cette rubrique. Une sélection subjective animée par l’envie de vous montrer une information positive et insolite.

1 Appel à la solidarité pour la petite Pia

Début septembre, à Wilrijk, les parents de la petite Pia, âgée de 9 mois qui est atteinte d’amyotrophie spinale ont lancé une campagne nationale de SMS pour sauver leur petite fille. À chaque SMS envoyé, deux euros étaient reversés à la famille. Près de 1.9 millions d’euros ont été récoltés et malgré que l’efficacité du traitement eût été mise en doute, les nouvelles seraient encourageantes.

2 Une famille, discrète, donne 50 000€ à l’hôpital

Un nouvel espace, spécialement dédié à l’accueil des familles, a été inauguré à l’hôpital d’Arlon. L’histoire de ce projet lui donne une dimension tout à fait particulière. Celui-ci a en effet pu se concrétiser grâce au don d’une famille, dont les parents ont été suivis par l’équipe mobile des soins palliatifs de l’hôpital d’Arlon, il y a quelques années.

Cette famille a fait un don de 50 000€ pour financer le local, et cela par l’intermédiaire de la Fondation Roi Baudouin.

3 L’incroyable destin du surdoué belge

Laurent Simons, surdoué de neuf ans qui s’apprêtait à obtenir son diplôme de master à l’Université d’Eindhoven, a quitté l’établissement, mais rebondira aux États-Unis, selon son père.

Laurent Simons, petit Ostendais de 9 ans, s’apprêtait à être diplômé en génie électrique à l’Université d’Eindhoven. De quoi devenir le plus jeune diplômé universitaire du monde.

4 Des poutres belges pour sauver la Cathédrale Notre-Dame de Paris

Au lendemain du tragique incendie de la cathédrale de Paris, une société d’Artbois a été réquisitionnée d’urgence afin de livrer sans délai dans la capitale française 10 poutres de consolidation pour les murs.

Ces poutres ont, en fait, permis d’éviter que la grande rosace de la façade nord ne s’effondre.

5 VIDÉO | La plus grande collection de pandas en dehors de la Chine

Nés le 8 août dernier, les jumeaux pandas de Pairi Daiza ont fêté leurs (presque) 100 jours ce jeudi puisqu’ils ont poussé leurs premiers cris il y en a 98. La tradition veut que les bébés pandas reçoivent leur nom à cette occasion. Après Tian Bao, ce sera Bao Di et Bao Mei, qui signifie justement petit frère et petite sœur.

Éric Domb, le fondateur et big boss de Pairi Daiza, était forcément un homme heureux ce jeudi après-midi. «C’est évidemment un jour de fête, mais c’est surtout un énorme soulagement parce qu’on sait, c’est statistique, dans la vie d’un panda, les 100 premiers jours sont extrêmement dangereux».

6 Ils chassent à côté du terrain de foot : le match des enfants arrêtés

Chasser juste à côté d’un terrain de foot, alors que des enfants y disputent un match, c’est ce qui est arrivé en octobre dernier à Saint-Médard.

Les jeunes footballeurs de 9 et 10 ans disputaient un match sur le terrain terrain entouré de bois.

En plein match, les parents ont d’abord vu des chiens de chasse et ensuite des traqueurs arrivés...

7 Sans eux, Corine n’aurait pas été une miraculée

Six jours coincée dans sa voiture sans pouvoir bouger. Corine Bastide, la Wanzoise qui avait disparu mercredi dernier a été retrouvée lundi soir. Elle aurait pu encore rester là longtemps sans un heureux hasard de circonstances et sans la perspicacité de la famille Lechantre.

Lundi soir, ce sont eux qui ont fait l’incroyable découverte alors qu’ils étaient justement à la recherche de Corine. «Je suis un ami d’Hadrien, le fils de Corine, que je connais par le club d’athlétisme de Huy, explique Maric. Depuis qu’elle avait disparu, je participais aux recherches.» Lundi en fin d’après-midi avec ses parents, Laurence Lardinois et Olivier Lechantre, ils affichaient encore des avis de disparition à Saint-Georges. C’est en revenant chez eux, qu’ils ont fait la découverte.

8 PHOTOS | Un village miniature dans le fond de son jardin

Sur les hauteurs de Trooz, un petit monde de Lilliputiens a vu le jour dans le jardin d’un habitant. Pierre-Alain Michel a créé un véritable village miniature… et surtout, plus vrai que nature. «Mon intérêt, c’est que tout soit cohérent, explique le passionné. On se situe dans une échelle approximative d’un dixième, mais cela dépend des éléments de décor. Je fais en sorte que tout cela soit harmonieux.» Et ce réalisme se révèle être une véritable prouesse, puisque chaque élément est minutieusement détaillé pour le «belgiciser» au maximum. «Le matériel belge n’existe pas, poursuit-il. C’est pourquoi je dois tout décorer pour que cela soit conforme à nos panneaux.»

9 Une pièce d’avion s’écrase sur la toiture de son habitation

Il devait être aux environs de 21 h 30, ce dernier jeudi soir. Le sexagénaire André Michiels regardait alors la télévision, confortablement installé dans le salon de sa maison située le long de la rue Georges Berotte, à Saint-Georges.

«J’ai soudain entendu un gros boum, mais j’étais loin d’imaginer que quelque chose était tombé du ciel, explique le Saint-Georgien. Ce n’est que le lendemain matin que j’ai compris ce qui s’était passé, lorsque ma voisine m’a montré les débris de tuiles sur le sol…»

10 Wanze et sa boîte aux lettres géante

L’ancienne boîte aux lettres installée place Faniel, à Wanze, convenait à tout le monde. Sauf au camion qui l’a percutée il y a peu de temps. Bpost se devait de la remplacer. Ce qui a été fait… mais au grand étonnement des Wanzois car elle a été conçue… pour des géants.

«Je ne sais pas quand elle a été placée, explique le bourgmestre Christophe Lacroix. J’en ai été informé par quelqu’un qui m’a parlé de sa taille.»

11 Un gros hélico dans son jardin

Un gros hélicoptère bleu posé dans le jardin, juste contre un petit bois. Que fait ce mastodonte de 3 415 kg (à vide) dans le jardin d’un habitant de Pont-de-Bonne (Modave)? La réponse est toute simple: Jean-Marc Mouchart, son propriétaire, est passionné d’aviation et plus particulièrement d’appareils anciens. Il y a quatre ans, il a acquis cette ancienne voilure tournante de l’aéronavale française pour… décorer son jardin.

12 Une Wallonne nommée aux 62es Grammy Awards

Le 26 janvier, la planète musicale aura les yeux rivés vers Los Angeles où se déroulera la cérémonie des 62e Grammy Awards.

Y verra-t-on défiler sur la scène du Staples Center la soprano Céline Scheen, originaire de Plombières?

On croise les doigts pour cette artiste talentueuse et attachante, qui vit aujourd’hui, entre des dizaines de prestations aux quatre coins du monde, du côté de Kettenis-Eupen.

«Je le savais depuis un moment mais je ne réalisais pas ce que c’était… Je pensais que c’était une petite récompense… Pour moi, les Grammy Awards, c’était la pop (rires)! Je n’avais pas du tout tilté, je n’avais d’ailleurs pas été regarder sur le site. Puis des journaux ont commencé à en parler, comme mon agent, et j’ai pris conscience de l’importance», confie-t-elle, dans l’interview qu’elle nous a accordée.

