VIDÉO | NBA: les Clippers battent les Lakers, Leonard homme du match

Leonard, toujours aussi clinique, précis et imperméable à la pression, a pris le contrôle du match dans le money-time pour offrir la victoire aux siens avec des paniers cruciaux.

Deux à zéro: après leur victoire en ouverture de saison NBA fin octobre, les Clippers ont remis ça, chez les Lakers cette fois (111-106), grâce à une nouvelle performance époustouflante de Kawhi Leonard, mercredi au Staples Center.

The BEST 2nd half buckets from the @LAClippers as they erase a 15-point deficit to take the Battle of LA! #NBAXmas #ClipperNation pic.twitter.com/pF0eTiaBjx