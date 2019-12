Conflit israélo-palestinien - Israel frappe Gaza après un tir de roquette

(Belga) Des avions de combat israéliens ont frappé "un certain nombre de cibles terroristes du Hamas" à Gaza, quelques heures après que des militants palestiniens ont tiré une roquette en direction d'Israël, a déclaré l'armée israélienne sur Twitter dans la nuit de mercredi à jeudi.

Mercredi soir, une roquette tirée depuis la bande de Gaza a été interceptée par le système de défense aérienne, a indiqué plus tôt l'armée israélienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, en campagne à Ashkelon (sud) pour la primaire de son parti, a dû être évacué d'un meeting électoral. Il a repris son discours un peu plus tard en y ajoutant un avertissement visant les lanceurs de la roquette. Le 19 et 20 décembre, deux tirs de roquettes avaient été tirés depuis Gaza en direction d'Israël, sans faire de blessés, selon l'armée. En réponse, l'aviation israélienne avait bombardé à deux reprises des installations du Hamas qui dirige l'enclave palestinienne. Israël tient pour responsable le mouvement islamiste de tous les tirs de roquette émanant de son territoire même si l'Etat hébreu y cible également d'autres mouvements armés palestiniens.