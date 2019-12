Une fillette grièvement blessée après une fusillade à Chicago

(Belga) Une fillette de 7 ans a été grièvement blessée au petit matin de Noël à Chicago après avoir été touchée par une balle perdue provenant d'une fusillade à l'extérieur. Elle regardait la télévision vers 1h30 du matin lorsqu'une balle a traversé la fenêtre de l'immeuble ou vit sa famille dans la ville américaine de l'Illinois.

Dans la rue adjacente, un homme de 38 ans a été blessé à la jambe. Il était vraisemblablement la cible des tirs. Une balle errante a déchiré un canapé et touché la jeune fille à l'abdomen. Elle a été transportée à l'hôpital, où elle a été admise dans un état critique. La police n'avait encore arrêté personne mercredi en fin d'après-midi (heure locale). Cet incident intervient peu après qu'un autre enfant de 7 ans avait également été touché par une balle lors des festivités d'Halloween dans un autre quartier de la ville. Le maire de Chicago, Lori Lightfoot, a exprimé sa sympathie pour la famille de la récente victime et appelé la population à se manifester avec toute information permettant de retrouver la personne responsable. "Tandis que nous nous rassemblons pour les fêtes, nous réitérons notre engagement à protéger nos enfants du mal", a déclaré M. Lightfoot sur Twitter. "(Nous) prions pour notre jeune fille touchée par une balle à Brighton Park. A la famille: la police de Chicago fera tout son possible pour traduire l'auteur en justice." Cette fusillade n'en est qu'une parmi d'autres survenues au cours de la nuit de réveillon dans la "ville des vents". (Belga)