NBA: Boston gâche le premier «Christmas game» des Raptors à domicile

Les Boston Celtics, forts d’un effectif au complet contrairement aux Raptors, se sont imposés (118-102), gâchant quelque peu le premier match de Noël à domicile de l’histoire de Toronto, mercredi en NBA.

Du fait de son statut de champion en titre (56% des Canadiens ont regardé les finales remportées contre Golden State), Toronto a eu le privilège d’être programmé avec un match sur son parquet, pour ce qui constitue un des jours les plus importants de la saison régulière en termes d’audiences télévisées.

?? @FCHWPO puts up 30 PTS, 5 3PM on an efficient 10-13 shooting to guide the @celtics to victory in Toronto! #NBAXmas #Celtics pic.twitter.com/bYfuiRiYRN