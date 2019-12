Séries, musique, cinéma: quel bilan?

L’AFP a jeté un coup d’œil dans le rétroviseur pour dégager quelques grandes tendances de la dernière décennie au niveau mondial.

Les séries marquantes

Game of Thrones, la saga médiévale-fantastique lancée en 2011, est le premier nom qui vient à l’esprit. Sexe, violence et dragons ont captivé saison après saison. À grand renfort de conventions et de marketing, la série est devenue un phénomène de société.

Mais il y en a eu pour tous les goûts dans les années 2010. Breaking Bad, l’histoire d’un professeur de chimie atteint d’un cancer et reconverti en dealer de meth, a pris fin au début de la décennie.

Le futur politique lugubre de La Servante écarlate – bientôt diffusée sur La Trois – a également trouvé son public, inspirant des déguisements à des manifestants aux quatre coins du monde.

Côté comédie, Modern Family, Veep et Mme Maisel, femme fabuleuse ont charmé les spectateurs, qu’ils soient devant leur téléphone, leur ordinateur ou leur télé.

Le règne Disney

Durant son âge d’or, Hollywood était dominé par le Big Five, les cinq grands studios. En regardant les chiffes du box-office de nos jours, on peut parler de Big One: Disney. Près d’un dollar sur trois générés par l’industrie du cinéma cette année est allé dans les poches de Mickey, pour un total de recettes de 10 milliards dans le monde entier. Et encore, ce chiffre ne prend pas en compte le nouveau Star Wars, L’Ascension de Skywalker (lire page suivante).

Ce tour de force n’est pas le résultat du hasard. Le PDG de Disney Bob Iger a passé la décennie à racheter à coups de milliards de dollars des grands studios, pour donner vie aux fantasmes les plus fous de tous les geeks (et s’assurer la présence de six films dans les dix plus gros succès commerciaux de tous les temps).

Après le rachat en 2009 de Marvel et de son appétissant catalogue de super-héros (Avengers: Endgame est devenu le film le plus lucratif de l’histoire), il a ajouté Lucasfilm (Star Wars) en 2012 et Fox (la franchise X-Men et les suites à venir d’Avatar de James Cameron) en 2019.

En plus de tout cela, Disney a décidé de donner une nouvelle vie à son catalogue, à grands coups de remakes (Aladdin, Le Roi Lion, etc), pour le plaisir des plus petits… et des plus nostalgiques.

Plus de diversité

Ces dernières années, le show-business et les institutions culturelles se sont ouverts à ce qui n’est pas forcément blanc, masculin et hétérosexuel. Autre héros inattendu du monde de la musique: la K-Pop, cette pop coréenne clinquante et ultra-rythmée, qui s’est imposée dans les charts. Le tube Gangnam Style, qui a fait le tour de la planète en 2012, en est l’un des représentants les plus célèbres.

Le reggaeton et les mélanges des genres sud-américains, entre rap et pop latine, ont pris d’assaut les pistes de danse du monde entier sous l’impulsion du méga-hit Despacito (2017), le clip le plus regardé sur YouTube avec plus de 6,5 milliards (!) de vues.

La série télévisée Transparent a changé à jamais la représentation des personnes transgenres à la télévision, alors que le super-héros africain de chez Marvel Black Panther est devenu, grâce aux adaptations de ses aventures sur grand écran, un véritable phénomène de société.

Reines de la musique

Désormais, pour arriver tout en haut de l’affiche dans le monde de la musique, il vous faudra une marque de vêtements, une ligne de cosmétiques ou une présence accrue sur les réseaux sociaux.

À cet égard, Beyoncé est sans aucun doute la star de la décennie. Accessoirement, elle dirige sa marque Ivy Park, a décroché un partenariat avec Adidas, a réalisé un documentaire et s’est servie de ses déboires conjugaux avec son Jay-Z de mari pour produire un album, Lemonade, énorme succès populaire et critique.

De son côté, en plus de ses succès commerciaux (Work), Rihanna a amassé une petite fortune grâce à ses marques de maquillage et de lingerie, et s’est même associée à LVMH.

Taylor Swift a, elle, ramassé la bagatelle de dix Grammys depuis 2010, a lancé une kyrielle de parfums et s’est lancée dans une bataille pour récupérer le droit de ses enregistrements…