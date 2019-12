Deux voitures incendiées durant la nuit du réveillon de Noël

Deux véhicules ont été incendiés dans la nuit de mardi à mercredi à Ans, a indiqué le parquet de Liège, qui n’a pas exclu la piste criminelle après d’autres sinistres similaires dans la région.

Selon le parquet, l’origine des sinistres pourrait provenir de l’arrière du véhicule et non du moteur. La piste criminelle n’est donc pas écartée et une enquête est en cours.

Aucun lien entre ces faits et ceux constatés à Liège ne peut être établi à ce stade.

Ces derniers jours, plusieurs véhicules ont été incendiés dans les environs de Liège. Ces sinistres, d’origine criminelle, ont été déclenchés à différents endroits de la ville et à Herstal. Un autre véhicule situé place Saint-Christophe, toujours à Liège, a été touché dans la nuit de lundi à mardi.

Une enquête est actuellement en cours pour identifier le ou les auteurs des faits.