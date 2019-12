PHOTOS | Witsel, Vertonghen, Alderweireld: les Diables vous souhaitent un joyeux Noël

Entourés de leur famille pour le réveillon de Noël, les Diables rouges vous présentent leurs meilleurs vœux.

Si certains profitent d’une trêve bien méritée jusque janvier alors que d’autres rechaussent déjà les crampons jeudi, les Diables rouges ont pris le temps de fêter Noël en compagnie de leur famille.

Plusieurs d’entre eux ont tenu à souhaiter un joyeux Noël à leurs abonnés sur les réseaux sociaux, à l’image de Jan Vertonghen, Axel Witsel ou encore Toby Alderweireld.

Felices Fiestas! ? Celebrating the holidays with friends & family. Be kind to others and grateful for the people around you. Best wishes to everyone and enjoy the holidays. 💫🍾 pic.twitter.com/4mhMqkgq9x