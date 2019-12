Un bébé de 8 mois a été légèrement intoxiqué au CO à Anderlecht

(Belga) Un enfant de 8 mois a été transporté à l'hôpital mardi soir après avoir été légèrement intoxiqué au monoxyde de carbone (CO) dans l'appartement familial situé à Anderlecht, a indiqué dans la soirée le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

Une mère a appelé les secours en panique. Elle se trouvait à la maison avec ses deux enfants, un garçon de neuf ans et un bébé de 8 mois, quand le plus âgé a profité d'un moment d'inattention pour s'aventurer dans la cage d'escaliers. Alors qu'elle tentait de ramener son fils à l'intérieur, celui-ci a malencontreusement claqué la porte d'entrée. Ils se sont retrouvés enfermés dehors. Le bébé se trouvait seul dans l'appartement et une casserole était sur le feu. Les pompiers ont enfoncé la porte et ont évacué le bébé de l'appartement enfumé. Il se trouvait heureusement dans son cosy déposé par terre. Comme la fumée et le CO montent, il n'a pas trop inhalé de fumée. Il a été transporté à l'hôpital. Il doit être soigné pour une légère intoxication au CO. L'appartement et la cage d'escaliers ont été ventilés. (Belga)