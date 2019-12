L’Afsca fait retirer de la vente une pâte à tartiner au chocolat blanc

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a décidé de retirer de la vente la pâte à tartiner au chocolat blanc «Choco Black and White» de la marque Cyril Chocolat.

Cette décision fait suite à la découverte dans le produit de noisettes, un allergène non mentionné sur l’étiquette.

L’Afsca demande aux consommateurs allergiques ou intolérants à la noisette de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente où il a été acheté. Les personnes non allergiques ou ne présentant pas d’intolérance aux noisettes peuvent le consommer sans aucun risque.

La pâte à tartiner «Choco Black and White» est fabriquée et distribuée par la marque Cyril Chocolat. Elle est vendue en bocaux de 250g et le lot concerné porte le numéro 30/05/2020 qui est aussi la date de péremption indiquée sur l’emballage.

Pour toute information complémentaire, l’Afsca dispose d’un point de contact pour les consommateurs par téléphone au 0800/13.550 ou par mail à pointdecontact@afsca.be.