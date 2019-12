Le débrief du jour: Le discours «engagé» du roi | Buizingen: une peine plus lourde souhaitée | Record de transactions électroniques

Le discours de Noël et du Nouvel An du roi Philippe, le souhait du parquet d’infliger une peine plus lourde à Infrabel dans le cadre de la catastrophe ferroviaire de Buizingen ou encore un record de transactions électroniques à la minute: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité de ce mardi.

1 «Époque charnière», engagement et «jeunesse lucide»: ce qu’il faut retenir du discours du roi

Afin «de relever les défis» qui se présentent au peuple belge, le roi Philippe prône une attitude positive et un état d’esprit constructif dans son discours de Noël et du Nouvel An 2019. Analyse.

2 Buizingen: le parquet veut une peine plus lourde pour Infrabel

Le parquet souhaite une peine plus lourde pour Infrabel dans le cadre de la catastrophe ferroviaire de Buizingen.

3 Achats de Noël: record de transactions électroniques à la minute

En ce jour de réveillon de Noël, les paiements électroniques s’affolent… Déjà samedi, le Belge s’est montré tout particulièrement en forme.

4 Un quartier de Mouscron bouclé par la police

Depuis ce mardi matin, la police mouscronnoise est déployée tout autour du pâté de maisons englobant notamment les vastes sites du FOREM et de l’ARTEM.

5 Incident raciste: un fan interdit de stade par Malines

Le FC Malines a imposé une interdiction de stade de 17 mois au fan qui s’est rendu coupable d’un comportement raciste envers le joueur de Charleroi Marco Ilaimaharitra.

