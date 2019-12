VIDÉO | Une fillette découvre le message d’un prisonnier dans une carte de Noël: polémique et affaire d’État

Énorme surprise pour une fillette britannique qui a découvert le message d’un prisonnier retenu en Chine dans une simple carte de Noël achetée au supermarché.

C’est le journal «The Sunday Times» qui révèle l’information. Une fillette de 6 ans de la banlieue sud de Londres a découvert un message en lettres majuscules, disant provenir de prisonniers de la prison de Qingpu (Shanghai), dans une carte de Noël achetée au supermarché.

«Nous sommes des prisonniers étrangers dans la prison Qingpu Shanghai Chine», dit le message retrouvé dans la carte illustrée d’un chaton portant un chapeau de Noël. «Forcés de travailler contre notre volonté. S’il vous plaît, aidez-nous et prévenez (une) organisation de droits de l’Homme.»

«Choqué», le numéro un des supermarchés au Royaume-Uni a «immédiatement suspendu (la production à) l’usine où ces cartes sont produites et lancé une enquête», a réagi une porte-parole.

«Nous avons également retiré ces cartes de la vente», dont le produit est reversé à des organisations caritatives, a-t-elle précisé.

«Nous abhorrons le recours au travail pénitentiaire et nous ne l’autoriserions jamais dans notre chaîne de production», a-t-elle ajouté.

Selon la porte-parole, Tesco dispose d’un «système de contrôle exhaustif». L’usine, identifiée par le groupe comme étant Zheijiang Yunguang Printing, a fait l’objet d’un «contrôle indépendant» en novembre et «aucun élément n’a été trouvé tendant à suggérer qu’ils avaient enfreint notre règle interdisant le travail pénitentiaire», a-t-elle souligné, ce qui l’aurait conduit à être radié «immédiatement et de manière permanente».

Deux précédents récents La télévision britannique Sky News, elle, assure que cette découverte n’est pas la première du genre. En 2017, un message en caractères chinois, provenant d’une prison de Guangzhou (sud), avait été retrouvé dans une boîte de cartes de Noël de la chaîne de supermarchés Sainsbury’s. En 2014, un mot dénonçant du travail forcé dans une autre prison chinoise avait été retrouvé dans un pantalon du magasin d’habillement bon marché Primark, en Irlande du Nord.

Selon le «Sunday Times», le message retrouvé dans la carte demandait également à la personne qui le trouverait de «contacter M. Peter Humphrey».

Le père de la fillette a recherché ce nom sur Google et a découvert qu’il s’agissait de l’ex-journaliste et enquêteur privé qui avait été arrêté durant l’été 2013, puis condamné en août 2014 à deux ans et demi de prison pour violations des lois chinoises sur la vie privée alors qu’il travaillait dans le pays pour le compte du groupe britannique GlaxoSmithKline (GSK).

Peter Humphrey, qui a signé l’article du «Sunday Times», a purgé une partie de sa peine dans la prison de Qingpu. Il a expliqué avoir contacté d’ex-prisonniers de l’établissement qui lui ont confirmé avoir été forcés d’emballer les cartes de Tesco.

D’après lui, le ou les auteurs sont certainement «des prisonniers de Qingpu» qui l’ont connu avant sa libération.

Dans un autre article, au «Financial Times», il avait qualifié l’an dernier la prison de Qingpu «d’entreprise de sous-traitance pour des intérêts privés». Il affirmait que les détenus gagnaient par leur travail au mieux 120 yuans (15 euros) par mois, seul moyen pour certains d’acheter de la nourriture ou des affaires de toilette et d’accumuler «des points» en vue d’une éventuelle réduction de peine.

Toujours selon Peter Humphrey, les détenus, au nombre de 5.000 à 6.000, dormaient à 12 par cellule dans des lits superposés, avec la lumière allumée en permanence et la fenêtre à barreaux ouverte, même en plein hiver.