Wout van Aert reçoit le feu vert pour courir à Loenhout vendredi: «Une chouette course pour reprendre»

Wout van Aert a revu lundi le docteur Claes qui lui a octroyé un feu vert officiel pour reprendre la compétition vendredi au cyclocross de Loenhout dans le cadre de la 5e manche du Trophée AP Assurances, ont annoncé les organisateurs lundi.

Il s’agira pour Wout van Aert, 25 ans, de sa première compétition depuis sa chute au Tour de France en juillet. Le triple champion du monde s’est dit «impatient» de se replonger dans le bain et veut surtout «prendre du plaisir» cet hiver.

Le retour de van Aert en terre anversoise était attendu. Il est officiel après le feu vert reçu du médecin. «Cela fait un moment que cela suit le bon chemin à l’entraînement, il est encore mieux de pouvoir effectivement revenir comme coureur. Loenhout est une des plus chouettes courses pour reprendre. C’est près de la maison. L’ambiance avec les fêtes de fin d’année y est toujours très bonne. Comme pro, j’ai déjà gagné deux fois», a commenté Wout van Aert à cinq reprises sur le podium à Loenhout ces cinq dernières années.

«L’objectif ne sera pas d’y signer un résultat»

«L’objectif ne sera pas d’y signer un résultat. Je ne m’attends d’ailleurs pas à grand chose. Je n’ai pas effectué d’entraînements spécifiques pour cet hiver. J’ai roulé un peu en novembre et j’aurai encore deux sorties prévues cette semaine, mais c’est tout. Le cyclocross est toujours une discipline que j’aime, mais je veux surtout m’amuser cet hiver et retrouver la condition. Sur le plan des résultats, c’est une année perdue,» a ajouté van Aert dans le communiqué des organisateurs.

Wout van Aert avait lourdement chuté durant le contre-la-montre du Tour de France le 19 juillet et, touché au genou, n’a plus disputé la moindre course depuis.