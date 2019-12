Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 25 décembre

Un futur catcheur, une sous-Cameron Diaz (et ça, franchement…), les babines de Ian McKellen, Soudan mon Soudan, oh-oh-oh, et même le «label Christian Clavier»: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 25 décembre. Les critiques de L’Avenir, qui vous souhaitent un joyeux Noël au passage, vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

The Peanut Butter Falcon

Film d’aventure de Tyler Nilson et Mike Schwartz. Avec Shia LaBeouf, Dakota Johnson et Zachary Gottsagen. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Un jeune homme trisomique qui rêve de devenir catcheur prend la fuite avec une petite frappe dans les marais de Caroline du Nord.

Ce qu’on en pense

Un huitième jour à l’américaine qui compte beaucoup sur le charme sauvage de ses décors.

La critique complète

Charlie’s Angels

Film d’action d’Elizabeth Banks. Avec Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska. Durée: 1 h 59.

Ce que ça raconte

Une nouvelle équipe d’espionnes de l’agence des Charlie’s Angels se lance dans une périlleuse mission.

Ce qu’on en pense

Nous, on préfère l’ancienne version, quand elles étaient moins entraînées et prenaient moins au sérieux leurs histoires de monde à sauver.

La critique complète

Cats

Comédie dramatique de Tom Hooper. Avec James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson et Ian McKellen. Durée: 2 h 00.

Ce que ça raconte

Chaque année, le patriarche des Jellicle Cats désigne le petit veinard qui renaîtra au paradis des chats. Le spectacle est ouvert.

Ce qu’on en pense

C’est tout simplement laid. On peut difficilement trouver plus cat-astrophique en termes d’adaptation de comédie musicale. Même s’ils chantent juste.

La critique complète

Les Incognitos

Film d’animation de Nick Bruno & Troy Quane. Durée: 1 h 42.

Ce que ça raconte

L’agent secret le plus glamour de l’univers se retrouve avec une tête de piaf après une mauvaise manip’ du gars des technologies.

Ce qu’on en pense

Un film d’animation qui ne vole pas très haut, tant sur le plan du scénario que sur celui des images, très basiques.

La critique complète

Little Joe

Science-fiction/Drame de Jessica Hausner. Avec Emily Beecham et Ben Whishaw. Durée: 1 h 46.

Ce que ça raconte

Alice, mère célibataire et botaniste carriériste, conçoit une plante à l’effet antidépresseur mais… est-elle réellement bénigne?

Ce qu’on en pense

Entre mutations génétiques et relation mère-fils, on s’ennuie terriblement dans ce monde austère.

Talking about trees

Documentaire de Suhaib Gasmelbari. Durée: 1 h 34.

Ce que ça raconte

Au Soudan, depuis le coup d’État de 1989, le cinéma meurt en silence. Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, quatre cinéastes et amis inséparables, se sont donné pour mission de le ressusciter.

Ce qu’on en pense

Filmée à l’arraché, voici une aventure douce-amère, qui malgré les embûches politiques, ne se départit jamais de sa bonne humeur. Prix du meilleur documentaire au dernier festival de Berlin.

Rendez-vous chez les Malawas

Comédie de James Huth. Avec Christian Clavier, Michael Youn, Ramzy Bédia, Sylvie Testud et Pascal Elbé. Durée: 1 h 33.

Ce que ça raconte

Un sous-Frédéric Lopez emmène des stars à la rencontre d’une tribu lointaine.

Ce qu’on en pense

Une comédie que son distributeur n’a courageusement pas voulu montrer à la presse. Mais qui possède le «label Christian Clavier». Et ça, ça vend du rêve.