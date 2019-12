Cinq projets ont été financés par Run for Hope en 2019: un jardin au sein de l’institut Roi Albert II, un soutien psychologique par la zoothérapie, l’accompagnement des frères et sœurs tout au long du traitement, des ateliers pour les parents d’enfants atteints d’un cancer et, enfin, Start to Move permettant aux jeunes hospitalisés de rester en mouvement.