Réveillon de Noël: les programmes pour les enfants

Un réveillon pour les enfants, c’est souvent long, très long… Voici ce que les chaînes télé ont programmé pour les divertir.

Les films

Club RTL est la seule chaîne à jouer la carte du dessin animé classique, avec Cendrillon. Une adaptation du conte de Perrault par Disney qui date de 1950 et qui n’a pas pris une ride (Club RTL, 19 h 45, mais aussi sur RTL TVI à 13 h 50).

La Trois, elle, a choisi Tom et Jerry pour passer la soirée, avec une incursion au pays de Charlie et la chocolaterie (La Trois, 21 h 30).

Les autres chaînes ont préféré miser sur des films avec acteurs. La Une diffuseraLa Chèvre, de Francis Veber, avec un duo Pierre Richard/Gérard Depardieu en grande forme. Plutôt pour les 10-12 ans (La Une, 20 h 25). Le film sera suivi parLe Père Noël, comédie de 2014 avec Tahar Rahim en Père Noël (22 h 10).

RTL TVI a opté pour le 1er volet des aventures de Belle et Sébastien, tourné par Nicolas Vanier en 2013. De belles images et une histoire légèrement adaptée par rapport à la série qui a émerveillé les enfants dans les années 60 et 70.

Pour ceux qui l’ont raté lundi soir sur La Une, TF1 diffuse le second volet des aventures de Boule et Bill. Enfin, pour ceux qui sont abonnés à Be tv, ils auront le choix entre L’incroyable aventure de Bella, une fable sur une jeune chienne perdue (Be1, 20 h 30) ou Aquaman, film fantastique de la franchise DC Comics destiné plutôt aux jeunes ados (Be Ciné, 20 h 30).

Les docus

Si vos enfants sont fans d’animaux, France 2 a de quoi les combler, avec la diffusion du documentaire de Frédéric Fougea, Le plus beau pays du monde – Le sanctuaire.

L’acteur Gérard Lanvin nous raconte la vie sauvage en hiver dans les Alpes. C’est ensuite notre compatriote Cécile de France qui prendra le relais pour nous conter La vie secrète des animaux d’un village dans le sud-ouest de la France (France 2, 21 h 05 et 22 h 45).

Cirque et Ballet

La Deux a fait le choix du spectacle de cirque de qualité, avec la diffusion de Kooza, par le Cirque du soleil. L’occasion de voir des numéros empruntés au cirque traditionnel: trapèze solo, équilibre sur chaises, manipulation de cerceaux… dans une mise en scène colorée (La Deux, 20 h 30).

Enfin, s’ils ont le courage de tenir jusque-là, les enfants pourront comparer le Cendrillon de Disney avec le ballet de Prokofiev (Arte, 23 h 30).