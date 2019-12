2010-2020, LA DÉCENNIE QUI A CHANGÉ NOS VIES | Consommer illico presto: les nouvelles dépendances

En 10 ans, les nouvelles technologies ont créé de nouveaux comportements de consommation. On veut tout et tout de suite. C’était déjà comme ça avant. Mais maintenant, c’est possible. On veut des fringues? Des sushis? On commande en ligne, on ne fait plus la file, on se fait livrer. On veut regarder le dernier film ou la dernière série addictive? Il y a le streaming. On veut bouger plus vite? Il y a Uber et ses déclinaisons. On ne veut pas louper la dernière info, la dernière vidéo virale? Elle est là, sur notre smartphone. Tout de suite. Dans une minute, il y en aura une autre. Bienvenue dans les nouvelles assuétudes.