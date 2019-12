L’entraîneur Ricardo Sa Pinto limogé par le SC Braga

L’ancien joueur et entraîneur du Standard est à nouveau libre de tout contrat. Le club de Braga, où il officiait depuis juillet dernier, l’a en effet limogé ce lundi.

L’aventure de Ricardo Sa Pinto avec le SC Braga s’est achevé ce lundi.

Malgré un excellent parcours en phase de poules de l’Europa League (le club portugais a terminé à la 1re place du groupe K, devant Wolverhampton, le Slovan Bratislava et Besiktas Istanbul) et une qualification pour le Final Four de la Coupe de la Ligue, l’entraîneur n’a pas résisté à son mauvais bilan en championnat. Actuellement 8e au classement général, Braga se trouve en effet très loin de ses objectifs fixés en début de saison.

«Le SC Braga remercie Ricardo Sa Pinto et ses deux entraîneurs adjoints (Rui Mota et Guilherme Gomes) pour leur engagement et leur dévouement», peut-on lire dans le communiqué diffusé ce lundi par le club portugais qui exprime également ses meilleurs vœux pour l’avenir de l’ancien joueur et entraîneur du Standard.

D’après le communiqué de Braga, la nouvelle équipe technique sera annoncée avant le 27 décembre.