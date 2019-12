Le GSM au volant est la première cause d’irritation sur les routes

Quand on est automobiliste, il n’est pas rare de faire face à des conducteurs agacés ou qui mettent en danger les autres usagés. Selon un sondage de Touring, le GSM au volant est la première cause des irritations sur les routes.

Plus d’un millier de personnes ont participé au sondage de Touring pour déterminer quels étaient les comportements qu’ils trouvaient le plus énervant sur la route.

Pour 56% des votants, c’est l’usage du GSM qui arrive en tête. De fait, un simple regard sur son téléphone peut engendrer un ralentissement pour celui qui vous suit, ou provoquer un écart inattendu. Pour Touring, cette première place occupée par le smartphone n’est pas étonnante.

-Capture d’écran Touring

«C’est un phénomène qui augmente et la tentation de surfer sur les nombreuses applications est apparemment trop forte pour la majorité des automobilistes. Les GSM au volant est une infraction de second degré, soit une amende de 116 euros en perception immédiate. Il est frappant de constater que le nombre d’amendes infligées diminue légèrement chaque année, certainement lorsque les abus massifs sont établis. 98 784 amendes ont été infligées en 2018, soit 1 625 de moins que l’année précédente. Le fait qu’il soit nécessaire de poursuivre ce suivi est évident du fait qu’avec un smartphone sans kit mains libres, le risque d’accident est 23 fois plus élevé. Non seulement le conducteur se met en danger, mais il risque de porter atteinte à la vie des passagers ou autres usagers de la route.»

Les solutions pour éviter le GSM en conduisant: – Utiliser un kit main libre – Mettre son GSM en mode avion pendant le trajet – Si vraiment urgent, trouver un endroit où s’arrêter pour décrocher

Pour réduire davantage les infractions liées au GSM, Touring désire que des mesures soient prises par les autorités. La mise en place de plus de radars tronçons et/ou de caméras intelligentes dans les endroits à haut risque est évoquée afin de lutter plus efficacement contre les mauvaises conduites.

En cas de récidive, une des idées est d’exclure définitivement le conducteur de la circulation en confisquant sa voiture.

Il ne tient donc qu’à vous d’adopter un comportement responsable sur la route afin d’éviter d’éventuels ennuis.