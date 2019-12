Les 3 banques s’en vont: la Commune «scandalisée»; L’arbitre quitte le match pour lire le règlement; la RN958, le cauchemar des habitants; 5 raisons de vous plonger dans la série docu «The Toys That Made Us»... Voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés.

1 Les investissements des pouvoirs locaux en diminution

En 2019, les pouvoirs locaux ont réduit leurs investissements. Phénomène classique après une année électorale, note l’étude de Belfius.

En année électorale, comme 2018, nombre de Communes ont une proportion à investir. Cette année, les investissements des pouvoirs locaux wallons (262 Communes et CPAS, 5 Provinces, 72 zones de police et 14 zones de secours) ont décru de 10%. «Le phénomène est habituel durant la première année de la mandature communale», observe Belfius, la banque des communes, dans son étude annuelle sur les finances des pouvoirs locaux.

+ 3.346 euros par habitant

2 Les trois banques s’en vont: la Commune «scandalisée»

C’est la stupeur à Havelange: ING, BNP et Belfius vont fermer leurs agences coup sur coup.

Le collège communal réagit.

+ Un appel à Bpost

3 Coups de feu dans le centre de Dison: deux enfants blessés

Samedi, dans la nuit, deux enfants ont été blessés par balle dans une habitation disonaise.

Récit d’un week-end qui a choqué toute une région.

+ Plusieurs détonations retentissent, vers 2 h du matin, au numéro 30 de la place du Sablon, à l’étage de l’épicerie du coin

4 La course aux jouets

Encore quelques heures de patience jusqu’au déballage de cadeaux du 24 ou du 25, c’est le moment de vous plonger dans vos souvenirs d’enfance (ou de parents des années 80). Écurie Mon petit poney, van des Tortues ninja, porte-avions GI Joe; quel fut cet objet de désir convoité durant des mois, noté à grand renfort de cœurs sur la liste au Père Noël et qui vécut ensuite mille aventures inoubliables entre vos mains? «The Toys That Made Us», la série documentaire qui explore le succès de jouets iconiques, en est déjà à sa troisième saison.

+ Voici cinq raisons de vous y plonger si vous étiez passé à côté

5 VIDÉO | Heusy B - SRU Verviers: Le VAR en P4? L’arbitre interrompt le match pour lire le règlement

Durant la rencontre de football provincial entre Heusy B et SRU Verviers, l’homme en noir aura marqué tous les esprits en mimant l’utilisation d’un... VAR, mais un VAR pas comme les autres.

Explication.

+ Le VAR en P4?

6 Floreffe: la RN958, le cauchemar des habitants

Avec 16 000 véhicules par jour, la RN958 est synonyme d’enfer pour beaucoup de Floreffois. Interpellées, les autorités régionales restent immobiles.

«C’est mon pire cauchemar, se désole une habitante qui vit dans la commune de Floreffe depuis 2016 et souhaite rester anonyme. J’ai vécu à Bruxelles durant des années et je n’ai jamais eu autant de bruit!»

7 Football: Bertoncello était hors normes

Depuis dimanche après-midi, le Sporting est orphelin de son «Berto». Victime d’un second AVC en fin de semaine, Georget Bertoncello s’en est allé à 76 ans. Il laisse à la fois beaucoup de tristesse et d’heureux souvenirs derrière lui. Plébiscité Zèbre du XXe Siècle, il a incarné plus que tout autre cet esprit carolo. Enfant terrible et surdoué, il avait toujours privilégié le spectacle à la performance.

+ « Je préférais ridiculiser un adversaire en lui infligeant trois ou quatre petits ponts d’affilée plutôt que d’inscrire un but »

8 FunCorp, le calendrier de l’avant

Une série complètement déjantée avec des personnages délurés.

C’est drôle et rythmé.

+ L’humour absurde et complètement décalé de FunCorp devrait faire mouche

9 Cyclisme: l’ouragan Remco balaye tout sur son passage

À dix-neuf ans, Remco Evenepoel est le plus jeune lauréat du trophée du sportif de l’année. Le prodige brabançon poursuit son ascension fulgurante.

«Je pensais que Victor Campenaerts partirait avec le trophée. Il a quand même réussi le record de l’heure, l’une des performances de l’année. Je ne reste pas souvent sans voix, mais, là, c’est le cas. Moi, sportif de l’année, ça fait bizarre.»

+ «J’ai 4 objectifs pour 2020»

10 Football: Goreux et sa bêtise de gamin

Vu l’effectif décimé, Michel Preud’homme avait choisi d’aligner Goreux dont c’était la toute première apparition en championnat.

Il ne pouvait évidemment pas imaginer que le joueur de champ le plus expérimenté de son groupe allait, tel un néophyte, commettre une aberration qui aurait pu être risible, sans ses conséquences funestes.

+ MPH s’est bien gardé de s’épancher sur le cas Goreux devant la presse