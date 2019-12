Le best of foot local: boue, carton, vent favorable, vol, triste spectacle et... «miracle de Noël»

Souvent impactés par des conditions météorologiques désastreuses, les matches de ce week-end ont offert leur lot d’émotions. Entre joie, frustration, colère et «miracle de Noël», retour sur ces événements qui ont marqué le foot régional.

1 De la boue un peu partout sur les terrains

Pas facile tous les jours de jouer par un temps pareil. Heymans

De Givry à Momalle en passant par Chevetogne et Wasseiges, nombreux sont les terrains de football à avoir souffert des conditions climatiques de ces derniers jours.

Le terrain de Momalle a souffert aussi. EdA

À Chevetogne, le terrain a d’ailleurs suscité pas mal de commentaires après la rencontre.

Le terrain de Chevetogne n’a pas facilité le travail des joueurs. EdA - Maximilien Lavis

«On s’est défendu comme on devait le faire. Cela aurait pu être du plus beau football sur un synthétique mais l’état du terrain n’enlève en rien son mérite à Chevetogne, précise ainsi le T1 visiteur Pierre-Olivier Janssen, très fair-play tout comme ses joueurs. Je souhaite à nos hôtes une bonne fin de parcours en Coupe.»

Pourtant, certains aiment jouer sur un terrain bien boueux… «J’adore jouer sur ce type de terrain, reconnaît le gardien Vandenkerckhove. Mais je n’aime pas parler en mon nom et je sais que, pour mes coéquipiers, c’était compliqué. Malgré cela, ils n’ont pas à rougir de leur prestation. Le seul regret, c’est qu’on passe à côté d’une qualification pour la Coupe de Belgique.»

2 Bailly débarque à Namur: «Pas juste un coup de pub»

Christophe Graulus a marqué les esprits en attirant le gardien liégeois Logan Bailly à Namur. Une venue surprenante tant Renato Aromatario assure entre les perches depuis le début de saison.

3 «Le vieux serviteur à la rescousse» de Templeuve

Surprise sur la feuille de ce duel entre Binche et Templeuve avec la présence entre les perches de Nicolas Bavay, plus habitué désormais à enfiler le costume de correspondant qualifié de club que les gants de gardien de but.

Mais les circonstances ont fait qu’on a retrouvé avec plaisir le sympathique Nico en train de guider sa défense, toujours bon pied bon œil: «Thomas Spreux a prévenu vendredi qu’il avait une partie du visage gonflée et que ça n’allait pas… David Roland est au Sénégal et le gardien de la P4 n’était pas disponible. On a donc appelé le vieux serviteur à la rescousse, se marrait Nicolas qui s’attendait à avoir un peu plus de boulot face au leader de la P1.»

4 Dix buts contre Limal B: Rixensart B n’a pas fait dans le détail

Les Limalois ont vécu une rencontre «catastrophique» sur le terrain de Rixensart B, qui n’y est pas allé de main morte. Et dire que ce n’était que 3-0 à la mi-temps.

5 Remplacé à la 35e minute, il jette son maillot sur le terrain

Tous les Givrytois avaient le sourire ce dimanche. Tous, sauf un: Blaise Baillet. Peu inspiré (à sa décharge, il souffrait de la cheville) et remplacé dès la 35e minute de jeu, l’ailier des Canaris a enlevé son maillot, l’a jeté sur le terrain et a quitté celui-ci les larmes aux yeux, en démontant au passage la barrière jouxtant la tribune.

Manque de respect vis-à-vis du club ou réaction d’un jeune joueur de 19 ans en panne totale de confiance? On penche plutôt pour la deuxième option.

Abattu, l’ancien Virtonais a d’ailleurs quitté le stade sur le champ.

6 Un «miracle de Noël» à Perwez

En quête d’une victoire depuis le 13 octobre, Huppaye B s’est (enfin) imposé sur le terrain de Perwez B (1-4).

«Le miracle de Noël a eu lieu, plaisante Alain Boncher (T1). On a eu les occasions pour alourdir le score mais on a été dominant et ça fait du bien avant la trêve.»

Perwez a touché le cadre en première mi-temps mais ce fut insuffisant «car on a livré notre plus mauvais match, déplore Bernard Ghislain (T1). Les joueurs n’avaient pas l’envie, mais c’est le reflet des entraînements».

7 Triste spectacle lors de Walhain B – Ronvau

Walhain alignait huit U19 et ce match a été arrêté à la 42e minute suite à l’exclusion d’Aboa Belibi qui s’est fritté à des supporters visiteurs.

«Il y aurait eu des mots racistes à son égard et il s’est énervé, explique Didier Collée, le coach local. Ça s’est envenimé avec les supporters et l’arbitre a préféré arrêter pour éviter des débordements.» Chaumont menait 0-2.

«On avait ce match en mains à 100%, regrette Didier Liroux (T1). Le joueur de Walhain était très nerveux et a pété un câble après une faute sur Focant. J’espère qu’il y aura une correction logique de l’Union belge. On n’a rien à voir là-dedans.»

8 Le coach de Dison rate la 2e mi-temps à cause… d’un avion

Surprise côté disonais lors du retour des joueurs sur la pelouse pour la deuxième période... sans leur coach Jean-Sébastien Legros. «Il a reçu un appel, l’avion qu’il devait prendre pour partir en vacances ce dimanche décolle avec deux heures d’avance. Il ne voulait pas partir de suite, mais on lui a dit qu’il devait» explique son adjoint Fabio Farina qui a donc pris le relais pour le coaching.

9 Le lob astucieux du gardien de Wévercé

Profitant d’un vent (fort) favorable, le portier de Wévercé, De Vuyst, a inscrit un superbe but (0-2) d’un dégagement incroyable pour lober son confrère Cédric Arend, qui restait figé.

10 Vol dans les vestiaires du RFC Goé

À l’issue de la rencontre qui opposait le RFC Goé et l’AS Verviers, l’entraîneur des gardiens goétois s’est retrouvé sans portefeuille ni GSM. Le vestiaire du staff goétois avait été visité. Les clés de l’entraîneur avaient également été emportées.

Heureusement, sa voiture était bloquée sur le parking par un autre véhicule et les clés ont été retrouvées non loin de là. La police de la zone Pays de Herve, qui se situait non loin de là, est intervenue. Une plainte a été déposée.

11 Heusy B - SRU Verviers: l’arbitre arrête le match pour lire le règlement

Les Heusytois avaient tout en main mais ont laissé les Skillmen revenir dans la rencontre et empocher les trois points dans un match où l’arbitre a fait parler de lui...

