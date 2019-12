VIDÉO | Les 10 plus beaux buts en foot amateur

De la D1 amateurs à la P4, voici les dix plus beaux buts du premier tour.

Chaque semaine, L’Avenir vous propose de revivre en vidéo et en exclusivité les meilleurs moments d’une sélection de matches de football régional.

De la D1 amateurs aux divisions provinciales, nous avons sélectionné les dix plus beaux buts du premier tour.

10 Benoît Closset (Herve, P2 liégeoise)

Le 20 octobre, lors du derby de P2 liégeoise entre Herve et Battice, Benoît Closset s’est illustré par deux fois. D’abord pour ouvrir le score, ensuite pour délivrer son équipe d’un superbe coup franc à la 89e minute.

9 Gaëtan Gerstmans (Tilleur, D2 amateurs)

Le 8 septembre, en D2 amateurs, on joue la 85e minute de la rencontre entre Couvin et Tilleur. Moment choisi par Gaëtan Gerstmans pour envoyer une balle brossée en pleine lucarne. Un but décisif qui valait bien une célébration originale.

8 Robin Henricot (Harre-Manhay, P3 luxembourgeoise)

En P3 luxembourgeoise lors de la victoire facile de Harre-Manhay face à Halthier (3-0), Robin Henricot est sorti de sa boîte. Le numéro 9 a nettoyé la lucarne adverse d’un tir des 35 mètres. Sérial-buteur, il fait partie de l’équipe du premier tour en P3F.

7 Aurélien Lambert (Onhaye, D2 amateurs)

Le 12 octobre, une belle assistance vient garnir la rencontre entre Onhaye et la RAAL. Face à un public bien en voix, Aurélien Lambert envoie une fusée dans le but des Loups. Magnifique, son goal ne sera pas suffisant pour obtenir la victoire. La Louvière arrache le partage dans les arrêts de jeu.

6 Amine Jiyar (Olympic, D1 amateurs)

Parmi les nettoyeurs de lucarne, on retrouve également Amine Jiyar. Le joueur de l’Olympic Charleroi a inscrit une magnifique frappe brossée lors de la victoire carolo face à Visé en début de saison.

5 Stefan Mszanecky (Pays-Vert, D3 amateurs)

Si un lob est souvent synonyme de beau but, que dire d’un lob acrobatique? Celui-ci est l’œuvre de Stefan Mszanecky lors de la rencontre entre Ath et Walhain. Malgré cette splendide réalisation, le Pays-Vert finira par s’incliner 2-3.

4 Wakil Datou (Amblève, P1 liégeoise)

Le 10 novembre, dans un match du bas de classement entre Amblève et Aubel, ce sont les visités qui se sont imposés, notamment suite à un superbe envoi de Wakil Datou. Après une feinte de frappe qui met deux défenseurs dans le vent, le numéro 10 double la mise.

3 Sabeur Ziane (Wévercé, P1 liégeoise)

Toujours en P1 liégeoise, Sabeur Ziane a sauvé l’honneur des siens d’un incroyable but face à Dison: une reprise des 25 mètres qui lobe le gardien adverse.

2 Stefano Magnoni (Villers, P1 brabançonne)

En P1 brabançonne, face à Nivelles, Stefano Magnoni a décoché une terrible frappe des 40 mètres en début de rencontre. Résultat? Un lob magnifique et une ouverture du score pour Villers.

1 Grégory Crits (UCE Liège, P1 liégeoise)

Dans le Top 5 des buts, la P1 liégeoise est très bien représentée avec trois goals. Le plus beau reste – sans doute – celui de Grégory Crits avec l’UCE Liège face à Sprimont. Une bicyclette à l’entrée de la surface qui termine au fond des filets. Splendide!