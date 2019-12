La «conversassiette», l'assiette qui vous donne des sujets de discussion pour les repas en famille

Quand on n'a plus vu certains membres de sa famille depuis un peu temps, on ne sait pas toujours de quoi parler et cela peut mener à des situations malaisantes. Un problème résolu avec cette assiette qui va vous sauver la mise pendant les repas.

Noël et Nouvel An approchent, et ses repas avec ses amis et la famille également. Des moments de partage qui peuvent parfois être délicats quand le tonton sort la blague gênante de la soirée, et que le grand-père commence à évoquer la crise politique qui règne dans le pays. Vous n'arrivez pas à trouver un sujet sympa autour duquel tout le monde pourrait donner son avis ? Pas de souci, l'agence de communication «Rethink», au Canada, vous aide en créant une assiette sur laquelle se trouvent des sujets discrètement cachés dans la décoration.

Le fonctionnement est simple: quand vous sentez que l'ambiance est un peu tendue, ou que le ton monte lors d'un débat, osez poser une vraie quetion en regardant votre assiette. Vous pourrez ainsi surpendre vos convives en leur demandant: «Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un caillou est chauve?».

Vous l'aurez deviné, il s'agit, avant tout, d'un dispositif humoristique imaginé par cette agence de communication pour faire parler d'elle, comme le relate Creapills.