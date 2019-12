CONCOURS | Remportez vos places pour le show du Christmas Basket et le match Spirou/Mons-Hainaut

L'Avenir.net vous fait gagner 7x2 places pour le grand final du stage Christmas Basket au Dôme de Charleroi ce vendredi 27 décembre 2019.

Cette année, pour clôturer une édition anniversaire de son célèbre stage de Noël pour les jeunes, le Christmas Basket a réservé un tout nouveau show sur le parquet du Spirou Charleroi. L'Avenir vous propose d'assister à cette journée finale du stage, le vendredi 27 décembre dès 18h30 au Dôme de Charleroi.

La soirée s'ouvrira par un show exceptionnel des Barjots Dunkers mêlant basket, humour et acrobaties de haut niveau avant de laisser place aux choses plus sérieuses et le derby entre le Spirou Charleroi et Mons-Hainaut.

Pour tenter votre chance et assister au show et au match, répondez correctement à la question ci-dessous. Un tirage au sort aura lieu dans notre rédaction parmi toutes les bonnes réponses.

Le concours est ouvert jusqu’à ce jeudi 16h. Les gagnant(e)s seront averti(e)s personnellement par mail.

Nous attirons votre attention sur le fait que les entrées seront à venir rechercher à la réception de la rédaction namuroise du journal L'Avenir le vendredi 27 décembre entre 8h et 17h. Aucun ticket ne pourra être délivré par courrier postal ou par voie électronique.

Bonne chance à toutes et à tous!

Question: Le stage Christmas Basket fête cette année un anniversaire. De quelle édition s'agit-il ?

a. La 10e édition

b. La 15e édition

c. La 20e édition

Envoyez-nous votre réponse par mail à l’adresse sportsnr@lavenir.net avant ce jeudi 16h, en mentionnant également vos nom et prénom, votre n° de gsm et votre adresse e-mail.

Une seule participation par adresse mail et par personne.

Un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses sera effectué dans nos bureaux de la rédaction sportive et les gagnant(e)s seront averti(e)s personnellement.