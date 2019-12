Bastogne: la pyromane de la rue des Jardins enfin identifiée et interpellée!

Voilà une nouvelle qui va ravir les habitants de Bastogne: le pyromane qui a sévi plusieurs fois dans une résidence située rue des Jardins a été interpellé!

Après avoir récidivé la semaine dernière, le coupable a été identifié. Ou plutôt la coupable puisqu’il s’agit d’une dame, qui habiterait la résidence en question.

Elle a été interpellée par la police en fin de semaine dernière, a confirmé le parquet de Luxembourg. Mais la pyromane n’a pas été privée de liberté, car il apparaît qu’elle souffre de soucis psychologiques. Une expertise psychologique devra établir si elle est responsable ou non de ses actes. L’enquête ouverte poursuit donc son cours.

Cette interpellation met fin à plusieurs mois de recherches et de questions. Car si elle a donc récidivé voilà peu, la pyromane avait surtout été active durant l’été 2018, dans son immeuble et ainsi que dans les alentours. Et elle commettait des délits depuis plusieurs mois déjà. .