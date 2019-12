Kim Clijsters annonce son retour à la compétition pour mars 2020

Kim Clijsters reprendra la compétition en mars 2020 au tournoi WTA de Monterrey (2-8 mars), a-t-elle annoncé lundi sur Instagram. Elle disputera ensuite les tournois d’Indian Wells (11-22 mars) et de Charleston (4-12 avril) aux États-Unis.

Clijsters avait annoncé en septembre dernier son retour sur les courts pour 2020, après sept ans d’absence. L’ancienne N.1 mondiale, 36 ans, avait initialement programmé son come-back pour janvier afin de disputer l’Open d’Australie, premier Grand Chelem de la saison, qu’elle a remporté en 2011. Mais une blessure au genou l’a contrainte à modifier son programme.

I wanted to let you know how training has been going ... #fortheloveofthegame 🎾 pic.twitter.com/AqDqdmIpDy