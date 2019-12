Rüdiger après un incident raciste: «Quand ces absurdités cesseront-elles?»

Le défenseur de Chelsea Antonio Rüdiger a été victime de propos racistes provenant des tribunes lors du match sur la pelouse de Tottenham. «Quand ces absurdités cesseront-elles?», s’est demandé le défenseur allemand sur Twitter.

«C’est très triste de voir du racisme dans un match de football, mais je pense que c’est très important d’en parler en public. Sinon, ce sera encore oublié dans quelques jours (comme toujours)», a écrit Rüdiger, 26 ans.

It is really sad to see racism again at a football match, but I think it's very important to talk about it in public. If not, it will be forgotten again in a couple of days (as always). (1/4)