Météo - Temps sec sur l'ouest, variable sur le reste du pays

(Belga) Le temps sera légèrement variable lundi avec, surtout sur l'est et le sud du pays, des périodes de pluie ou des averses. Sur l'ouest, il fera par contre généralement sec, avec souvent de belles éclaircies. Les maxima seront compris entre 5 et 10 degrés. Mardi, l'Institut royal météorologique prévoit d'abord de la pluie, puis des averses avec pas mal de vent et des rafales jusque 70 km/h. Il fera jusque 11 degrés.

Ce lundi, le temps sera légèrement variable avec, surtout sur l'est et le sud-est du pays, des périodes de pluie ou quelques averses. Sur l'ouest et le nord-ouest, il fera généralement sec avec des éclaircies et des nuages. Les maxima se situeront entre 5 degrés en Ardenne et 9 degrés en plaine. Le vent sera modéré de secteur ouest. A la mer, il s'agira d'un vent assez fort voire fort de secteur ouest-sud-ouest avec des rafales de 50 à 60 km/h. Ce soir, le temps sera généralement sec avec des éclaircies et des champs nuageux, à une averse près. Dans le courant de la nuit, la nébulosité augmentera à partir du sud-ouest avec, en seconde partie de nuit, graduellement de la pluie à partir de l'ouest. Les minima seront compris entre 4 et 7 degrés. Mardi matin, la zone de pluie quittera le pays par le nord-est. Elle sera suivie d'un temps variable avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux accompagnés d'averses. Les maxima se situeront entre 7 degrés en Haute-Fagne et 11 en plaine. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest à ouest, avec des rafales jusque 70 ou 80 km/h. (Belga)