Ils tentent de braquer une banque en creusant un tunnel de 60 mètres de long au Brésil

La police brésilienne a affirmé dimanche avoir déjoué le braquage d'une banque. Les pillards avaient déjà creusé un tunnel de plus de 60 mètres de long et prévoyaient de voler le siège administratif de la banque d'État Banco do Brasil à Campo Grande, la capitale de l'État du Mato Grosso do Sul, a-t-elle ainsi indiqué.

Les auteurs appartiennent à une bande criminelle spécialisée dans le braquage de banques à travers le pays. Plusieurs de ses membres ont été arrêtés. La police a pu les arrêter tôt le matin dans la maison qu'ils utilisaient pour l'occasion. Ils les y ont attrapés en train de creuser le tunnel, qui menait déjà jusqu'en dessous de la banque. Selon divers médias, il y a eu un échange de coups de feu entre les criminels et la police, au cours duquel deux voleurs sont morts. L'opération de police a été précédée d'une enquête de plus de six mois par une unité spéciale.