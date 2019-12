Le débrief sportif du week-end: défaite rouche, fête mauve, Evenepoel sacré, polémique au cyclocross de Namur

De la désillusion des hommes de Michel Preud’homme à la joie de l’Anderlechtois Michel Vlap en passant par le sacre de Remco Evenepoel, la polémique du cyclocross de la Citadelle et la mort d’une gloire du Sporting Charleroi: voici quelques-uns des moments forts de l’actualité sportive de ce week-end.

1 D1A: défaite rouche, nuls au sommet et victoire mauve

De Charleroi à l’Antwerp, accrochés respectivement à Mouscron et Saint-Trond, en passant par Gand et Bruges, qui se sont quittés dos à dos, la plupart des membres du Top 6 de la D1A n’ont pu faire mieux qu’un nul ce week-end. Mais ça reste toujours mieux que le Standard (5e) et Zulte-Waregem (6e), tous les deux battus.

Les Mauves, eux, ont réalisé une bonne affaire en s’imposant à domicile face à Genk. De quoi rendre (un peu) le sourire aux supporters bruxellois après une élimination douloureuse, jeudi soir, en quarts de finale de la Coupe de Belgique.

2 Evenepoel et Derwael élus Sportif et Sportive belge de l’année

Remco Evenepoel, le coureur cycliste, est devenu à moins de 20 ans le Sportif belge de l’année 2019. Nina Derwael remporte, quant à elle, le titre de la Sportive belge de l’année pour la deuxième année consécutive.

3 Le «Zèbre du siècle» est mort

Georget Bertoncello, la légende du Sporting Charleroi, est décédé ce dimanche à l’âge de 76 ans des suites d’un AVC.

4 Polémique au cyclocross de Namur

Outre la victoire de Mathieu van der Poel, la manche namuroise de la Coupe du monde de cyclocross a été marquée, ce dimanche après-midi, par de nombreuses chutes dues à une boue omniprésente sur tout le parcours.

5 Lukaku dans le rôle du Père Noël face à la Genoa

Auteur de 2 buts et un assist lors de labelle victoire de l’Inter Milan (4-0) face à la Genoa, Romelu Lukaku en a profité pour atteindre la barre des 200 buts marqués en club depuis ses débuts.

6 Mons-Hainaut fait coup double à Ostende

Les Montois se sont imposés dimanche après-midi à domicile (80-68) face à une équipe ostendaise diminuée par les absences pour prendre seuls la première place du championnat.

7 Liverpool remporte la Coupe du monde des clubs

Liverpool a remporté la Coupe du monde des clubs en battant les Brésiliens de Flamengo en finale (1-0) après prolongations, au Qatar.

8 Logan Bailly signe à l’UR Namur FLV

Namur, pensionnaire de deuxième division amateurs, a annoncé dimanche le recrutement du gardien Logan Bailly, 33 ans.

9 NBA: Milwaukee engrange, les Mavs tiennent le choc sans Donkic

Du 3e triple double de Giannis Antetokonmpo au nouveau show de James Harden, les stars de la NBA ont encore fait le spectacle ce week-end.

10 La descente de Coupe du monde de Val Gardena annulée

La descente messieurs de la Coupe du monde de ski alpin de Val Gardena a été annulée samedi en raison des mauvaises conditions météo, ont annoncé les organisateurs.