Life is Strange 2: un road trip à ne pas manquer

Sean et Daniel sont contraints de fuir Seattle après qu’un terrible événement se soit produit dans la maison familiale: la manifestation du pouvoir de télékinésie de Daniel.

À présent poursuivis par la police et le FBI, les frères Diaz décident de se réfugier au Mexique, leur voyage commence à pied alors qu’ils traversent les bois de l’Oregon et les choses empirent quand ils rencontrent des employés d’une supérette très hostiles et ouvertement xénophobes.

Ce n’est qu’un des sujets difficiles qui sont explorés dans Life is Strange 2 avec la brutalité policière, la drogue, les sectes et l’abandon.

Il y a beaucoup de choix à faire durant l’aventure, des décisions qui peuvent être sans conséquences ou totalement modifier la suite des événements, sachant que sept épilogues différents ont été introduits. Si vous y jouez pour l’histoire, vous ne serez pas déçu et apprécierez de voir la relation entre les frères Diaz se renforcer tout au long de la partie.

Square Enix, 30€