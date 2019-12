La force est encore avec «Star Wars» au box-office nord-américain

La force est encore avec la saga planétaire «Star Wars» dont le dernier opus, «L’Ascension de Skywalker», a écrasé le box-office nord-américain avec des recettes estimées à 175,5 millions de dollars pour son premier week-end, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Le long-métrage de Disney, qui clôt la franchise vieille de 42 ans, a réalisé le troisième meilleur démarrage de l’histoire pour un film sorti en décembre, derrière les deux précédents épisodes de cette ultime trilogie: «Le Réveil de la Force» et «Les Derniers Jedi», selon le magazine Variety.

