Les Meefftis réclament que la rue Grande soit limitée à 50 km/h

Trop d’accidents graves rue Grande, à Meeffe? Les habitants se plaignent de la vitesse excessive des automobilistes.

Fin mai 2018, une moto percutait violemment le pignon de la maison d’Angélique Ravignat, son époux Pascal et leur fille Valentine. Malgré les premiers soins dispensés par les habitants de Meeffe et la rapide prise en charge par les pompiers de la zone de secours de Hesbaye, le pilote est décédé sur les lieux.

«En août de cette année-ci, un autre motard a été accidenté au même endroit et, en octobre dernier, plusieurs personnes ont été sérieusement blessées lors d’une autre collision», se souvient Angélique Ravignat.

Il se fait que la portion de voirie dans laquelle habite la petite famille se situe dans une zone considérée hors d’une agglomération. «La vitesse y est donc limitée à 90 km/h, s’insurge Pascal. C’est beaucoup trop. Il y a trois maisons et un carrefour.»

Angélique Ravignat vit là depuis vingt ans. «S’il est vrai que les plus graves accidents sont survenus assez récemment sur cette route, nous avons le sentiment que les automobilistes, camionneurs et autres usagers y roulent toujours plus vite», estime-t-elle.

S’agissant d’une voirie régionale, la N652, Angélique Ravignat a sollicité l’intervention du député wallon Christophe Collignon, lequel a interpellé à ce propos la ministre en charge de la sécurité routière.

«Je pense qu’il existe, à la base, un problème de réglementation, ajoute Angélique Ravignat. Notre quartier de quelques maisons se trouve à une certaine distance du reste du village et il semble que c’est là que le bât blesse.»

Qu’à cela ne tienne, le souhait des riverains concernés est de voir au plus vite la limitation de vitesse ramenée à 50 km/h, comme dans le reste de la localité.

«Si elle baissait déjà à 70 km/h, cela nous paraîtrait déjà un peu plus raisonnable», conclut celle qui est par ailleurs conseillère communale.