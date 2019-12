Mons-Hainaut fait coup double à Ostende

Les Montois se sont imposés face aux Côtiers et prennent la tête du championnat.

Les Montois se sont imposés dimanche après-midi à domicile (80-68) face à une équipe ostendaise diminuée par les absences pour prendre seuls la première place du championnat en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Privé de Shevon Thompson et de Braian Angola, Ostende a été dominé par Mons-Hainaut dimanche (80-68) pour le compte de la deuxième journée du deuxième tour. Mons s’affiche à présent avec un bilan de 8 victoires pour 2 défaites et prend seul la tête du championnat devant le trio Ostende, Anvers et Limburg (7 victoires et 3 défaites).

La différence créée en première mi-temps

La rencontre s’est principalement jouée en première mi-temps. Profitant des absences dans le camp des champions de Belgique, les Montois ont mis de la pression pour prendre les commandes (19-13 et 44-32 à la pause).

En deuxième mi-temps, les Ostendais ont fait jeu égal avec leurs adversaires, revenant même à 66-63, avant de craquer dans les dernières minutes (80-68). Filip Adamovic, le meneur montois, termine meilleur marqueur du match avec 23 unités. Dans le camp ostendais, c’est Mykile McIntosh qui a assuré la marque avec 22 points.

Jeudi prochain, Ostende accueille Louvain pour le compte de la troisième journée du deuxième tour en championnat alors que Mons-Hainaut se déplace à Charleroi le vendredi 27 décembre.