Paul Pogba de retour sur la pelouse avec Manchester United

Il est monté au jeu à la 64e minute face à Watford ce samedi.

Blessé depuis fin août à une cheville, Paul Pogba a rejoué avec Manchester United, entrant en jeu à la 64e contre Watford, alors que son équipe était menée 2-0, samedi, pour la 18e journée de Premier League.

Le milieu de terrain français touché lors d’un match contre Southampton lors de la 4e journée, n’a pris part qu’à deux matches avec son club depuis, sur les 28 disputés par les Red Devils et l’équipe de France.

C’était un retour très attendu par Manchester, bien remonté au classement mais qui peine à se mêler à la lutte pour la Ligue des Champions et qui était mené 2-0 par la lanterne rouge au moment de son entrée, sur une erreur grossière de David De Gea et un pénalty concédé par Aaron Wan-Bissaka.

Une convalescence très commentée en Angleterre

Sa convalescence a été très commentée par la presse anglaise qui se gaussait de ses photos avec Zinédine Zidane à Dubaï, où il se soignait, ou des vidéos récentes où il dansait au mariage de son frère, quelques jours avant que son entraîneur ne le dise «malade».

Ole Gunnar Solskjaer a cependant constamment pris sa défense. «Tout le monde a le droit de se blesser. J’ai raté 18 mois pour blessure (en tant que joueur). J’ai aussi été à des mariages et j’ai été malade, j’ai fait d’autres choses. Je n’étais pas le meilleur des danseurs, pas aussi bon que Paul, c’est certain», a-il plaisanté en conférence de presse avant le match à Watford.

Solskjaer a aussi tordu le cou à toutes rumeurs évoquant un transfert cet hiver: «Paul ne sera pas vendu en janvier, non», a assuré le Norvégien.

Manchester battu

Manchester United a concédé une défaite embarrassante chez la lanterne rouge Watford (2-0), samedi pour la 18e journée de Premier League.

Ismaila Sarr and Troy Deeney strike to secure Watford's second #PL win of the season#WATMUN pic.twitter.com/N4GIvH6a9q