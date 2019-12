Nice-Toulouse: comment des rats ont semé la pagaille

Hier soir, des rats ont perturbé le cours normal de la rencontre de Ligue 1 entre Nice et Toulouse.

Gros souci technique, ce samedi soir, à l’Allianz Riviera où le match entre Nice et Toulouse s’est joué sans la «goal line technology». Et ce, à cause de... rats!

En effet, peu de temps avant que la rencontre ne débute, les officiels se sont rendus compte que les cables électriques du système ont été grignotés par des rongeurs.

Heureusement pour les joueurs et le public présent, ce souci technique n’a pas empêché la tenue du match.

Pour la petite histoire, les Niçois se sont imposés face aux Toulousains sur le score de 3 à 0.