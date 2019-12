PHOTOS & VIDÉOS | Après une mission écourtée, la capsule spatiale de Boeing a atterri aux États-Unis

La capsule spatiale de Boeing, Starliner, sans équipage à bord, a atterri sans encombre dimanche dans un désert de l’ouest des États-Unis après avoir écourté sa mission d’essai en orbite, lors de laquelle elle aurait dû s’amarrer à la Station spatiale internationale (ISS).

L’échec partiel de la mission est un revers pour le géant de l’industrie aérospatiale, dont la réputation est ternie par deux accidents de son avion vedette 737 MAX, et pour la Nasa, qui compte sur ce véhicule pour envoyer dès 2020 ses astronautes dans l’ISS afin de rompre la dépendance envers la Russie, seul pays depuis 2011 à opérer des vaisseaux spatiaux habités, les Soyouz.

The @BoeingSpace #Starliner spacecraft completed the first touchdown on land of a human-rated space capsule in U.S. history today at 7:58am ET. Read more... https://t.co/JHvKyWxXqy pic.twitter.com/r8lU3STBWB

Landing and recovery teams are reporting that #Starliner is in good shape after completing 33 orbits of the Earth and a successful landing at 7:58am ET that helps set the stage for future crewed landings at the same site. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/iT3zU6WdT4