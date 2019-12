À Gand, Bruges a souffert mais accroche un bon point: ce qu’il faut retenir de la rencontre

Le choc de la 20e journée de championnat s’est soldé par un match nul entre La Gantoise et le FC Bruges. Voici ce qu’il faut retenir de la rencontre.

Quelques jours seulement après avoir dominé Anderlecht en Coupe de Belgique, Bruges a prouvé qu’il était bel et bien le nouvel ogre du football belge. Même dominé par les Buffalos, les hommes de Philippe Clement n’ont rien lâché, ce dimanche après-midi, sur le champ de patates gantois.

Retour sur ce qu’il faut retenir de la rencontre.

1 Un match plein d’intensité

Comme attendu, les deux équipes ont mis beaucoup d’intensité de ce duel flandrien.

Malgré un terrain en mauvais état, les 22 joueurs, qui n’ont pas toujours cherché le défi physique, ont plébiscité le beau jeu en cherchant notamment à construire. De quoi offrir un match plaisant pour le spectateur neutre.

2 Les Gantois ont (un peu) dominé la rencontre

À domicile, les Buffalos avaient à cœur de démontrer qu’ils étaient également capables de faire jeu égal avec les Blauw & Zwart, solides leaders de la D1A.

Entreprenants dès les premières minutes de jeu, les Gantois se sont d’ailleurs créés le plus d’occasions franches via, notamment, Sven Kums et Roman Yaremchuk. Heureusement pour Bruges qu’il peut également compter sur un gardien de l’envergure de Simon Mignolet.

3 Les Brugeois savent souffrir... et se montrer efficaces

Malmenés pendant une bonne partie de la première mi-temps, les Brugeois ont encore prouvé ce dimanche qu’ils savaient aussi souffrir et faire le dos rond lorsque c’était nécessaire. Mais ils ont aussi démontré qu’ils pouvaient toujours se reposer sur une efficacité redoutable devant le but adverse. La preuve avec le 0-1 inscrit par Dennis, sur phase arrêtée, peu avant l’heure de jeu (57e).

4 Un match nul pour finir

Menés au score, les Buffalos n’ont toutefois pas cessé d’imposer leur jeu au collectif brugeois. Avec, à la clé, une égalisation à la 73e des œuvres de Vadis Odjija Ofoe. Mais pas de second but, ce qui frustre quelque peu le seul buteur gantois de l’après-midi: «On méritait mieux car on a plus d’occasions que les Brugeois. C’est dommage que ça se termine sur un match nul.»

5 Un bon point pour Bruges

En prenant un point sur la pelouse d’un adversaire direct pour le titre, Bruges (46 pts, et qui compte toujours un match de retard) réalise une bonne opération ce dimanche en conservant 10 points d’avance sur Gand.

Du côté gantois, si on regrette de ne pas avoir pris les trois points, on retient surtout que ce match a permis de vérifier que Bruges n’était pas intouchable. De quoi relancer quelque peu l’intérêt du championnat.