USA: plusieurs morts dans une fusillade à Chicago

Plusieurs personnes ont perdu la vie dimanche lors d’une fusillade à Chicago, rapportent les médias américains sur base d’informations policières.

Selon les premiers éléments, au moins 13 personnes auraient été touchées lors d’une fête dans une habitation du quartier de Englewood. D’après NBC, on dénombrerait déjà 4 morts.

#BREAKING: 13 people shot at house party in Chicago's Englewood neighborhood, police say; two persons of interest being questioned https://t.co/uZG91ZjdPi pic.twitter.com/NMOH256c8Y