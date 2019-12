Ligue 1: le PSG a 7 points d’avance à la trêve après sa victoire à Amiens

Thomas Meunier a participé à la large victoire 4-1 du PSG face à Amiens samedi lors de la 19e journée du championnat de France de football. À la trêve, Paris totalise 45 points et en compte 7 points d’avance sur Marseille, qui a disputé un match de plus.

Le PSG a dominé le match de bout en bout pour une sixième victoire consécutive en Ligue 1. Paris y a mis la manière et ses quatre fantastiques ont brillé à l’image de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé (10e, 65e), tandis que Neymar (46e) et Mauro Icardi (84e) ont également trouvé le chemin des filets. Thomas Meunier a joué l’intégralité de la rencontre.

Reims a tenu Lyon en échec (1-1). Thomas Foket était en défense chez les Champenois et Jason Denayer a retrouvé le brassard de capitaine chez les Gones. Lucas Tousard a donné l’avance aux Lyonnais (9e, 0-1) et Mathieu Cafaro a égalisé pour Reims sur penalty (44e, 1-1). Par contre, Mousa Dembele s’est montré moins efficace des onze mètres (83e). Au classement, Reims (28 points) est 6e et Lyon (26) 12e.

Matz Sels défendait le but de Strasbourg lors de la victoire sur Saint-Étienne (2-1). Ajorque (22e, 1-0) et Adrien Thomasson (62e, 2-0) ont mis les Alsaciens en position confortable et Ryad Boudebouz sur penalty (73e, 2-1) a réduit l’écart pour les Verts, qui ont essuyé une troisième défaite d’affilée. Strasbourg (27 points) continue sa remontée et se hisse 11e et Saint-Étienne (25 points) se retrouve 14e.

Toulouse, sans Aaron Leya Iseka blessé à la cheville, s’est incliné 3-0 à Nice. Le résultat final était déjà acquis à la mi-temps grâce à Sarr (16e), Sylla contre son camp (19e) et Lees Melou (40e). Nice (10e, 27 points) et Toulouse (20e, 12 points) campent sur leurs positions.