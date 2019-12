Euromillions Basket League - Victoire surprise de Malines à Limburg United

(Belga) En déplacement chez le premier, Limburg United, samedi soir, Malines a créé une grosse surprise s'imposant (84-90) sur le parquet limbourgeois pour le compte de la deuxième journée du deuxième tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Une victoire qui, comme souvent, s'est dessinée au retour des vestiaires dans le sillage d'un Terry Deroover (Malines) des grands soirs (24 points). En première mi-temps, les deux équipes étaient au coude à coude (13-19 et 41-43 à la pause), aucune des deux formations ne parvenant à creuser un écart significatif. Par contre, en deuxième mi-temps, les visiteurs ont fait la différence en dix minutes, durant un troisième acte remporté 17-26, de quoi prendre les devants au marquoir (58-69). Dans le dernier quart-temps, les joueurs de Brian Lynch tentaient bien un dernier retour mais il était trop tard et la victoire revient logiquement à Malines qui créé donc une petite surprise en s'imposant sur le parquet de Limburg United qui avait l'occasion de prendre seul la tête du championnat. Les Limbourgeois s'affichent à présent avec un bilan de 7 victoires pour 3 défaites, soit le même qu'Anvers qui est provisoirement premier, en attendant la confrontation entre Mons et Ostende de ce dimanche qui déterminera laquelle de ces deux équipes sera en tête du championnat à l'issue de cette journée. De son côté, Malines relève la tête grâce à ce succès pour revenir à hauteur d'Alost, du Spirou de Charleroi et du Brussels avec un bilan de 4 victoires pour 6 défaites. Jeudi prochain, les Malinois accueilleront Anvers pour le compte de la troisième journée du deuxième tour alors que Limburg United se déplacera au Brussels. (Belga)