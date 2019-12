Six morts dans l’incendie d’un immeuble à appartements à Las Vegas

Au moins six personnes sont décédées dans l’incendie d’un immeuble à appartements dans la cité américaine de jeu de Las Vegas (États-Unis) vendredi soir.

Le porte-parole des pompiers Tim Szymanski a déclaré samedi que 13 personnes avaient aussi été blessées. Quelques autres ont également sauté de l’immeuble de trois étages pour échapper à l’importante fumée.

La cause de l’incendie est toujours examinée, mais selon les premières informations, le feu a pris par accident. Les pompiers ont rapidement pu éteindre les flammes. M. Szymanski a ajouté que 30 locataires avaient dû être relogés.

L’incendie s’est déclaré dans le four d’une habitation du rez-de-chaussée, qui a surchauffé. Les résidents ont indiqué aux enquêteurs qu’ils utilisaient le four comme chauffage, les températures n’atteignant pas plus de 4° pour l’instant à Las Vegas.