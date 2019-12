Remco Evenepoel et Nina Derwael élus respectivement Sportif et Sportive belge de l’année

Remco Evenepoel, le coureur cycliste, est devenu à moins de 20 ans le Sportif belge de l’année 2019. Nina Derwael remporte, quant à elle, le titre de la Sportive belge de l’année pour la deuxième année consécutive.

Dans les autres catégories récompensées ce samedi soir par Sportpress.be, Yari Verscharen a été élu Espoir de l’année, les Red lions sont l’Équipe de l’année, Shane McLeod est l’Entraîneur de l’année et Joachim Gérard a été nommé Paralympien de l’année.

Le plus jeune Sportif de l’année de l’histoire

Il est le plus jeune lauréat de l’histoire au terme du 53e référendum organisé par Sportpress.be, l’Association professionnelle belge des journalistes sportifs. Il a devancé avec 825 points (84 premières places) deux autres coureurs cyclistes Victor Campenaerts (354), nouveau recordman de l’heure, et Wout van Aert (339) pour succéder au palmarès au joueur de football Eden Hazard. Jamais, trois athlètes représentant un même sport n’avaient composé le podium de ce référendum.

Après avoir survolé la catégorie juniors en 2018, avec à la clé titres européens et mondiaux en ligne et contre-la-montre, Evenepoel était directement passé cette année chez les professionnels sans s’arrêter dans la catégorie des Espoirs.

Le Brabançon flamand avait décidé de se consacrer au cyclisme en avril 2017, après avoir renoncé à une carrière prometteuse de joueur de football où il fut international U15 et U16. Il a continué à éblouir tous les suiveurs par son talent et son panache. Ils se sont traduit par un titre européen de contre-la-montre et un autre de vice-champion du monde dans cette spécialité, mais aussi des victoires dans la Clasica San Sebastian, la première classique du World Tour qu’il disputait, et au classement final du Tour de Belgique.

Des performances dans l’absolu excellentes mais qui s’avèrent exceptionnelles pour un néo-pro et encore plus quand ledit coureur affiche 19 printemps au compteur.

Remco Evenepoel devient aussi le premier homme à remporter le titre Sportif de l’année après avoir été sacré Espoir, prix qu’il avait obtenu en 2018. Avant lui seule trois sportives avaient réalisé cette performance Kim Clijsters (Espoir en 1998 et Sportive entre 1999-2002, 2005 et entre 2009-2011), Kirsten Flipkens (Espoir en 2003 et Sportive en 2013) et Nafi Thiam (Espoir en 2013 et Sportive en 2014, 2016 et 2017).

Ce prix couronne une saison cycliste particulièrement riche dans notre pays qui a vu notamment le Grand Départ du Tour de France en juillet à Bruxelles à l’occasion du 50e anniversaire de la première des cinq victoires dans le Tour d’Eddy Merckx, le plus grand sportif belge de l’histoire. Certains voient en Remco Evenepoel un possible réel héritier.

Nina Derwael élue Sportive de l’année pour la deuxième année consécutive

La gymnaste artistique de 19 ans a remporté le 45e titre attribué à l’issue du référendum annuel organisé par Sportpress.be, l’Association professionnelle belge des journalistes sportifs. Déjà couronnée l’an dernier, le double championne du monde aux barres asymétriques a nettement devancé la joueuse de basket Emma Meesseman, 1077 points contre 907 avec 127 premières places contre 103. L’athlète heptathlonienne Nafi Thiam, déjà consacrée en 2014, 2016 et 2017, s’est classée 3e avec 667 points. Ces trois athlètes ont composé les podiums de ce trophée ces trois dernières années.

Deuxième de ce classement en 2017, grâce à son titre de championne d’Europe et sa médaille de bronze mondiale aux barres, Nina Derwael a confirmé son nouveau statut de meilleure gymnaste de la planète aux barres asymétriques conquis l’an dernier à Doha.

Cette année, Derwael a remporté la manche de Coupe du monde de Doha au mois de mars. Elle a renoncé à l’Euro de Szczecin mais a disputé les Jeux Européens de Minsk en juin. Une chute en finale aux barres l’a privé du podium (4e) mais elle s’est consolée avec l’or à la poutre.

Aux Mondiaux de Stuttgart, la Trudonnaire a été impériale sur le plan individuel à son agrès de prédilection après avoir pris la 5e place du concours général. Elle avait auparavant largement participé à la qualification de l’équipe féminine pour les JO de Tokyo l’été prochain, quatre ans après une première participation à Rio.

Les classements complets

Sportif de l’année

1. Remco Evenpoel (cyclisme) 825 points (84x classé 1er)

2. Victor Campenaerts (cyclisme) 354 (27)

3. Wout van Aert (cyclisme) 339 (23)

4. Vincent Vanasch (hockey) 327 (24)

5. Eden Hazard (football) 322 (23)

6. Philippe Gilbert (cyclisme) 285 (17)

7. Romelu Lukaku (football) 254 (18)

8. Bashir Abdi (athlétisme) 212 (7)

9. Kevin De Bruyne (football) 211 (10)

10. Matthias Casse (judo) 172 (11)

11. Thierry Neuville (automobilisme) 172 (3)

12. Victor Wegnez (hockey) 74 (2)

13. Frederik Van Lierde (triathlon) 66 (1)

14. Thomas De Gendt (cyclisme) 58 (3)

15. Pieter Devos (équitation) 44 (1)

16. Jaouad Achab (taekwondo) 42 (-)

17. Bart Swings (patinage) 33 (1)

18. Sam Van Rossom (basket) 31 (-)

19. Francesco Patera (boxe) 27 (2)

20. Dylan Teuns (cyclisme) 27 (1)

21. Ryad Merhy (boxe) 21 avec une wildcard (4)

22. Sam Deroo (volley) 20 (1)

23. David Goffin (tennis) 19 (-)

24. Ismaël Bako (basket) 18 (2)

25. Greg Van Avermaet (cyclisme) 10 (-)

26. Eli Iserbyt (cyclocross) 9 (1)

27. Christophe Soumillon (hippisme) 7 (-)

28. Arthur Van Doren (hockey) 3 avec une wildcard (-)

29. Armand Marchant (ski alpin) 1 avec une wildcard (-)

29. Hans Vanaken (football) 1 avec une wildcard (-)

29. Koen Naert (athlétisme) 1 avec une wildcard (-)

Sportive de l’année

1. Nina Derwael (gymnastique) 1077 points (127x classée 1re)

2. Emma Meesseman (basket) 907 (103)

3. Nafissatou Thiam (athlétisme) 667 (16)

4. Delfine Persoon (boxe) 313 (8)

5. Elise Mertens (tennis) 132 (1)

6. Sanne Cant (cyclocross) 130 (-)

7. Emma Plasschaert (voile) 126 (1)

8. Alexandra Tondeur (triathlon) 94 (-)

9. Kim Mestdagh (basket) 89 (3)

10. Julie Allemand (basket) 73 (1)

11. Tessa Wullaert (football) 69 (1)

12. Fanny Lecluyse (natation) 68 (-)

13. Amal Amjahid (ju-jitsu) 55 (2)

14. Janice Cayman (football) 46 (1)

15. Licai Pourtois (ju-jitsu) 44 (3)

16. Britt Herbots (volley) 40 (-)

17. Jolien D’hoore (cyclisme) 27 (-)

18. Claire Michel (triathlon) 22 (-)

19. Sandrine Tas (patinage) 17 (-)

20. Alison Van Uytvanck (tennis) 4 (-)

21. Kaja Grobelna (volley) 3 (-)

22. Camille Laus (athlétisme) 1 avec une wildcard (-)

Espoir de l’année

1. Yari Verscharen (football) 215 points (44x classé 1er)

2. Thibau Nys (cyclocross) 175 (28)

3. Nina Sterckx (haltérophilie) 168 (33)

4. Thomas Carmoy (athlétisme) 144 (26)

5. Sam Maes (ski alpin) 138 (21)

6. Paulien Couckuyt (athlétisme) 102 (12)

7. Mauri Vansevenant (cyclisme) 100 (19)

8. Simon De Gendt (voile) 93 (12)

9. Valentine Dumont (natation) 92 (16)

10. Julie De Wilde (cyclisme) 70 (10)

11. Elise Vanderelst (athlétisme) 44 (7)

12. Tristan Vandenbussche (aviron) 40 (4)

13. Lukas Malezsewski (mountainbike) 32 (4)

14. Witse Meeussen (cyclocross) 31 (7)

15. Kilian Meersmans (kayak) 26 (2)

16. Ben Mertens (snooker) 3 avec une wildcard (1)

16. Jago Geerts (motocross) 3 avec une wildcard (1)

18. Armand Marchant (ski alpin) 2 avec une wildcard (-)

18. Lucie Ferauge (athlétisme) 2 avec une wildcard (-)

20. Alessia Corrao (judo) 1 avec une wildcard (-)

Equipe de l’année

1. Red Lions (Hockey) 565 points (150x classé 1er)

2. Belgian Tornados (athlétisme) 293 (33)

3. Diables Rouges (football) 206 (37)

4. Deceuninck-Quick Step (cyclisme) 138 (13)

5. Belgian Cats (basket) 134 (16)

6. Equipe belge de saut d’obstacles 87 (5)

7. Equipe belge de gymnastique dames 57 (3)

8. Antwerp Giants (basket) 33 (2)

9. Belgian Cheetahs (athlétisme) 29 (-)

10. Waterloo Ducks (hockey) 27 (3)

11. Acrogym Team 11 (-)

12. Yellow Tigers (volley) 8 (2)

13. Equipe belge de motocross 3 avec une wildcard (1)

13. Club Bruges 3 avec une wildcard (1)

15. Relais 4x400m mixte 1 avec une wildcard (-)

Entraîneur de l’année

1. Shane McLeod (N-Z/hockey) 374 points (76x classé 1er)

2. Philippe Clément (football) 322 (69)

3. Jacques Borlée (athlétisme) 189 18)

4. Roberto Martinez (football) 174 (27)

5. Yves Kieffer-Marjorie Heuls (gymnastique) 153 (28)

6. Vital Heynen (volley) 95 (14)

7. Philip Mestdagh (basket) 93 (15)

8. Roger Lespagnard (athlétisme) 77 (8)

9. Roel Moors (basket) 56 (6)

10. Carole Bam (athlétisme) 15 (-)

11. Johan Van Herck (tennis) 12 (2)

12. Gert Vande Broek (volley) 12 (-)

13. Tom Goegebuer (haltérophilie) 10 (-)

14. Karim Belhocine (football) 3 avec une wildcard (1)

14. Patrick Lefevere (cyclisme) 3 avec une wildcard (1)

14. Christophe Roodhooft (cyclocross) 3 avec une wildcard (1)

17. Filiep Tampere (boxe) 1 avec une wildcard (-)

17. Wouter Vrancken (football) 1 avec une wildcard (-)

Paralympien de l’année

1. Joachim Gérard (tennis) 408 points (101x classé 1er)

2. Peter Genyn (athlétisme) 243 (39)

3. Laurens Devos (tennis de table (42)

4. Florian Van Acker (tennis de table) 145 (19)

5. Maxime Hordies (handbike) 81 (13)

6. Gitte Haenen (athlétisme) 64 (7)

7. Jean-François Deberg (handbike) 60 (5)

8. Michèle George (para-équitation) 52 (3)

9. Ewoud Vromant (para-cyclisme) 48 (2)

10. Manon Claeys (para-équitation) 29 (5)

11. Equipe belge de tennis de table classe 9 28 (1)

12. Diederick Schelfhout (para-cyclisme) 25 (3)

13. Griet Hoet & Anneleen Monsieur (para-cyclisme) 19 (1)

14. Barbara Minneci (para-équitation) 14 (-)

15. Marieke Vervoort (handbike) 7 avec une wildcard (2)

16. Kim Plovier (para-triathlon) 3 avec une wildcard (1)