Du personnel soignant sur la Grand-Place pour dénoncer le sous-financement de leur secteur

Une trentaine de professionnels de la santé membres du groupe d’action «La santé en lutte» ont manifesté samedi devant la crèche de Noël installée sur la Grand-Place de Bruxelles pour dénoncer le sous-financement de leur secteur.

Armés de calicots et de banderoles, ils entendaient ainsi dénoncer les conditions de travail, les bas salaires et la détérioration de la qualité des soins en Belgique.

«Nous voulons plus d’effectifs, plus de salaire et plus d’humanité! Bientôt nous soignerons sur la paille… Les conditions de travail des professionnels de la santé sont invivables! La qualité de la prise en charge des patients ne cesse de se détériorer», selon Marie, une infirmière membre de «La santé en lutte».

Pour l’organisation, les 67 millions d’euros supplémentaires mobilisés cette année par le Parlement sont insuffisants pour rencontrer les besoins de terrain vu les milliards d’économies réalisées ces dernières années, selon eux.

«Entre 2014 et 2019, une économie de 2.1 milliards d’euros a été imposée dans les soins de santé avec des répercussions importantes sur la qualité des soins, les remboursements des médicaments, le financement des hôpitaux,…», dénonce le collectif