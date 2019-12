Manneken Pis revêt son costume de Coluche pour le 34e anniversaire des Restos du cœur

Aujourd’hui, il y a 15 Restos du cœur en Belgique et plus de 2 000 centres et antennes de l’association en France.

Manneken Pis a revêti samedi son costume de Coluche, à l’occasion du 34e anniversaire de l’ouverture du premier Resto du cœur belge, du nom de l’association créée par Michel Colucci en France en 1985.

Des bénévoles des Restos du cœur de toute la Belgique, d’Ostende à Liège en passant par Wavre, Gembloux ou La Louvière, ont fait le chemin jusqu’à Bruxelles samedi pour fêter l’événement.

«Nous reviendrons les prochaines années encore, car malheureusement notre travail est loin d’être fini», commente Jean-Gérard Closset, président du conseil d’administration de l’ASBL.

Dès 1985, José Happart s’était offusqué du gaspillage de restes alimentaires alors qu’une partie de la population avait besoin d’aide. La même idée animait le comique français, qui a créé «les Restaurants du Coeur» la même année. Durant la première campagne hivernale, des milliers de bénévoles ont distribué des millions de repas.