La Fiorentina se sépare de son entraîneur Vincenzo Montella

Après 17 journées, la Fiorentina occupe la 14e place de la Serie A avec 17 points, 4 de plus que Brescia, le premier relégable.

La Fiorentina a annoncé le licenciement de son entraîneur Vincenzo Montella samedi, au lendemain de la lourde défaite (1-4) concédée à domicile face à l’AS Rome.

Montella, 45 ans, avait repris les rênes de la ‘Viola’en avril dernier. Le club avait alors obtenu son maintien en Serie A lors de la dernière journée. Montella avait déjà dirigé la Fiorentina entre 2012 et 2015, après des débuts à l’AS Rome, où il avait terminé sa carrière de joueur, et une saison à Catania. Il était ensuite passé sur les bancs de la Sampdoria, de l’AC Milan et du FC Séville.