Belges à l'étranger - Francesco Antonucci sauve Volendam

Volendam - De Graafschap, le match au sommet de la 20e journée du championnat des Pays-Bas de football de deuxième division (Eerste Divisie) a tenu toutes ses promesses: 3-3 (mi-temps: 2-2).

Volendam qui restait sur une série de huit victoires consécutives a mené deux fois, 1-0 grâce à Jari Vlak (15e), puis 2-1 via Gijs Smal (29e), après l'égalisation de Daryl van Mieghem (23e). L'équipe visiteuse qui le doit à Mohamed Hamdaoui, a eu le bonheur de recoller au score juste peu avant la mi-temps (41e). Les choses ont mal tourné pour Volendam lorsque le capitaine de Doetinchem Ralf Seuntjens a porté de Graafschap aux commandes (2-3) à l'heure de jeu. Mais l'international espoir U21 belge Francesco Antonucci, 20 ans, allait sauver l'équipe de Wim Jonk à la 84e minute. Un magnifique envoi de l'ex-milieu de terrain d'Ajax et Monaco n'a en effet laissé aucune chance au gardien Hidde Jurjus (3-3). Il s'agit du troisième but de notre compatriote en trois matches. Il avait déjà marqué au FC Eindhoven (1-4) et contre MVV Maestricht (4-1) lors des deux précédentes journées. Noah Fadiga ne figurait pas parmi l'effectif de Volendam retenu pour ce match. De Graafschap et Volendam sont 3e et 4e à 5 points (42-37) de Cambuur Leeuwarden, qui se déplace à l'Excelsior Rotterdam dimanche. Jong Ajax (2-0 contre le FC Oss) a également 42 points, mais ne peut pas monter en D1 (Eredivisie). Dans le bas du tableau MVV, avec Thiebaut Van Acker pendant 90 minutes, et le gardien Gilles Deusings sur le banc, bondit à la 15e place. Il a battu 4-1 Helmond, avec dans ses rangs Joeri Poelmans et le portier Senne Vits sur le banc. Jenthe Mertens (ex-OHL) a lui inscrit le troisième but de Go Ahead Eagles Deventer, sixième, au Jong FC Utrecht (0-3), après le doublé de l'Américain Mael Corboz. Maecky Ngombo n'est pas monté au jeu.