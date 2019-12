Gand-FC Bruges: qui crachera le plus le feu?

Le match au sommet de ce dimanche à la Ghelamco Arena opposera la meilleure équipe à domicile de notre compétition et celle qui a glané le plus de points en déplacement. Les hommes de Jess Thorup sont en effet intransigeants dans leurs installations. Non seulement sur la scène européenne (seul Wolfsburg – 2-2 – n’y a pas bu la tasse), mais également en championnat où leur bilan est quasi parfait (25/27). Mis à part l’Antwerp (1-1), toutes les autres formations s’y sont cassé les dents.