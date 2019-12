Le match du mois d’août entre Charleroi et le Club de Bruges finalement le 29 janvier

La Pro League a confirmé vendredi que le match entre Charleroi et le Club de Bruges initialement prévu fin août (5e journée) sera joué le mercredi 29 janvier (20h30).

Le Club de Bruges, La Gantoise et l’Antwerp avaient bénéficié d’un repos supplémentaire en août pour préparer leurs matches de Coupes d’Europe. Antwerp-La Gantoise avait été recasé le 21 novembre, mais pour Charleroi-Club Bruges, les choses se sont avérées plus difficiles. Finalement, la décision a été prise pour la fin janvier, ce qui signifie que les Blauw & Zwart seront confrontés à une période chargée à la reprise du championnat.

Le 19 janvier, ils iront en effet à Anderlecht et le 26 janvier à Courtrai. Trois jours plus tard, les Brugeois joueront pour la troisième fois consécutive en déplacement à Charleroi. Le 2 février, ils recevront l’Antwerp avant de se rendre le 9 février au Standard. Entre-temps, le Club Bruges devra également disputer les demi-finales de la Coupe de Belgique contre Zulte-Waregem (aller à domicile le 22 janvier et retour au stade Arc-en-Ciel le 5 février).

La 29e et avant-dernière journée de la compétition régulière se jouera entièrement le samedi 7 mars (20h00) afin de donner aux équipes, qui jouent encore en Europe, un repos supplémentaire pour les huitièmes de finale. La 30e journée se jouera intégralement le dimanche 15 mars (18h00). Le calendrier des play-offs sera dévoilé le lundi 16 mars.

En Proximus League, les finales se joueront le dimanche 8 mars (16h) et le samedi 14 mars (20h30).