La Belgique restera active dans la coalition anti-EI en 2020, sans F-16 initialement

Le gouvernement fédéral en affaire courantes a autorisé vendredi une participation militaire l’an prochain aux opérations de la coalition internationale dirigée par les États-Unis contre le groupe djihadiste État islamique (EI).

Participation, certes, mais sans (encore) donner son feu vert à l’engagement d’avions de combat F-16, en l’absence de demande formelle de Washington, selon des sources concordantes.

Sur proposition du ministre de la Défense Philippe Goffin (MR), le Conseil des ministres a marqué son accord sur plusieurs formes d’engagement belge dans le cadre de la lutte contre Daech (l’acronyme arabe de l’EI) en 2020.

La Belgique contribuera ainsi à la cellule de coopération civile-militaire (CIMIC) de l’opération Inherent Resolve (OIR) avec des spécialistes à partir du Koweït. Elle déploiera en outre des opérateurs radar pour le contrôle du trafic aérien militaire à partir des Emirats arabes unis (EAU) et des officiers de liaison et d’état-major chargés de coordonner et d’appuyer le déploiement militaire dans divers quartiers généraux, a précisé le gouvernement dans un communiqué.

Des spécialistes du renseignement et de l’analyse participeront aussi à plusieurs centres d’analyse, dont l’«European Partnership Integration Enterprise» (EPIE) installé sur la base américaine de Ramstein, en Allemagne, un autre en France et un troisième en Irak – dans un endroit non révélé – ainsi qu’à l’opération Gallant Phoenix en Jordanie (qui rassemble, sous commandement américain, des données relatives aux combattants terroristes étrangers de l’EI).